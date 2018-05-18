В Подмосковье увеличат количество пунктов зарядки электромобилей в три раза

МОСКВА, 18 мая — РИА Новости. Количество пунктов зарядки электромобилей планируется увеличить в Подмосковье в три раза в этом году — власти установят еще 90 электрозарядных станций различного типа для зарядки автомобилей, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"В 2018 году в области планируется в три раза расширить сеть пунктов зарядки электромобилей — число точек зарядки увеличится до 136. Работы будут проводиться в рамках приоритетного проекта "Инфраструктура электротранспорта", — говорится в сообщении.

Сейчас в Московской области работает 46 зарядных станций для электромобилей. В 2018 году планируют ввести еще 28 станций, которые разместят на парковках крупных офисных и торговых центров и вблизи других людных мест, пояснили в пресс-службе.

Еще 62 точки для зарядки появятся во дворах Подмосковья. Специальные модули для зарядки электромобилей будут встроены в опоры наружного освещения и обеспечены защитой от нецелевого использования, уточнили в пресс-службе.

"Мероприятия по развитию сети электрозарядных станций для автотранспорта финансируются из внебюджетных источников, за счет инвесторов", — рассказал зампред правительства региона Дмитрий Пестов, слова которого приводятся в сообщении пресс-службы.