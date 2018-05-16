Посевная площадь в Подмосковье в 2018 году составит рекордные 600 тысяч га

МОСКВА, 16 мая — РИА Новости. Посевная площадь земель в Подмосковье в 2018 году составит около 600 тысяч гектаров, рекордный показатель за последние 12 лет, сообщила пресс-служба правительства Московской области.

"В этом году посевная площадь земель в регионе составит около 600 тысяч гектаров. Это рекордный показатель за последние 12 лет. Яровые планируется засеять на территории общей площадью в 226,2 тысячи гектаров, что на 11% больше, чем в 2017-м", — говорится в сообщении.

Наибольшие посевные площади располагаются в городских округах Зарайск, Серебряные Пруды, Луховицы, Волоколамском и Дмитровском муниципальных районах. Весенние полевые работы начались 26 апреля, на сегодняшний день они выполнены на 37%. Посевную кампанию планируется завершить в конце мая — первой декаде июня, пояснили в пресс-службе.

"У нас хороший темп, все хозяйства вышли на посевную, подготовились. Удобрения, топливо, техника, люди все обучены, круглые сутки идет посевная. В Московской области она началась чуть позже в этом году, в конце апреля. Очень надеемся, что будет хороший результат", — сказал губернатор региона Андрей Воробьев, слова которого приводит пресс-служба.