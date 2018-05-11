Штрафовать за нарушение правил в аэропортах Москвы начнут через две недели

ШЕРЕМЕТЬЕВО (Московская область), 11 мая — РИА Новости. Штрафовать нарушителей правил поведения в аэропортах московского транспортного узла начнут через две недели, сообщила журналистам представитель регионального Минтранса Ирина Подобед.

Согласно Правилам пользования аэровокзальными комплексами, аэропортами, расположенными на территории Московской области, запрещено находиться в здании лицам без определённого места жительства, стирать вещи в неположенных местах, устраиваться на ночлег. Пассажирам запрещено слушать музыку без наушников, а зазывалам запрещено навязывать пассажирам услуги такси, гадалок и гостиниц.

"Размеры штрафов были утверждены правительством Московской области и начнут действовать в ближайшие две недели", — сказала Подобед после профилактического рейда сотрудников регионального транспортного надзора в аэропорту Шереметьево. Штрафы за нарушение правил составляют 100-500 рублей для физических лиц, 2-4 тысячи рублей — для юридических.

За неделю рейдов в Шереметьево проведено более 50 профилактических бесед, в основном с таксистами. Сейчас в каждом терминале Шереметьево круглосуточно дежурит один сотрудник регионального транспортного надзора. Чиновник считает, что за неделю нелегальных таксистов в Шереметьево стало "заметно меньше".

По словам Подобед, подобные профилактические рейды начнутся в Домодедово и Жуковском со следующей недели.

С жалобами на нарушение правил поведения пассажиры могут обращаться к любому сотруднику любого московского аэропорта — с ними проведён соответствующий инструктаж, отметила Подобед.