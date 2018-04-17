В Подмосковье отремонтируют порядка 50 ДК и школ искусств за 5 лет

КРАСНОГОРСК(Московская область), 17 апр — РИА Новости. Более 30 объектов культуры и 14 школ искусств Подмосковья войдут в программу капремонта на 2019-23 годы, сообщила журналистам министр культуры Московской области Оксана Косарева.

" Это большое количество, но потребность еще больше", — сказала Косарева.

Она отметила, что впервые в подмосковных детских школах искусств начнется программа по замене музыкальных инструментов. "За пять лет предстоит заменить 15 тысяч самых востребованных инструментов: рояли, пианино, аккордеоны и баяны. Этим летом планируем заменить 3,5 тысячи инструментов", — отметила глава регионального Минкаультуры.

Всего в регионе насчитываются 266 домов культуры, требующих ремонта. За пять лет реализации программы на ремонт 29 домов культуры и строительство пяти новых будет потрачено более 4,5 миллиарда рублей. На ремонт и реконструкцию детских школ искусств — около 1,8 миллиарда рублей. Всего на территории Московской области функционирует 920 домов культуры и 208 школ искусств, в которых занимаются около 92 тысячи детей.