В Подмосковье увеличат штрафы за продажу вейпов несовершеннолетним

МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. На заседании Мособлдумы приняли поправки в КоАП Московской области в первом чтении. Они ужесточают ответственность за продажу вейпов несовершеннолетним. Изменения в Закон были разработаны Комитетом по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на председателя ведомства Андрея Голубева.

Согласно поправкам в Кодекс об административных правонарушениях Подмосковья, будут увеличены штрафы: для граждан — от трех тысяч до пяти тысяч рублей, для лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица и для должностных лиц — от 30 тысяч до 50 тысяч рублей, для юридических лиц — от 100 тысяч до 150 тысяч рублей.

"Дело в том, что в последнее время мы наблюдаем очень активную тенденцию в расширении рынка продажи этих электронных систем доставки никотина, увлечение в их употреблении детей, подростков. Мы получаем жалобы от руководителей образовательных учреждений, от родительского сообщества на то, что сегодня законодательная база не позволяет принимать никакие меры, даже если несовершеннолетние употребляют эти системы парокурения на территории школ, во дворах школ, на улице", — заявил Андрей Голубев.

Всемирная организация здравоохранения предупреждает, что вейпы небезопасны для здоровья, увлечение электронными сигаретами – это прямой путь к тому, что молодежь и подростки начинают курить. В Московской области решили запретить продажу вейпов несовершеннолетним из-за злободневности вопроса, не дожидаясь принятия решений на федеральном уровне.

По словам Андрея Голубева, Московская область является первым регионом в стране, который выдвинул идею об ограничении распространения вейпов осенью 2016 года.

"Мы решили не ждать, когда наши федеральные законодатели урегулируют этот вопрос, и пройти немножко на опережение. Московская область здесь является одним из лидеров — на сегодняшний день мы станем всего лишь 9 субъектом Российской Федерации, который принял закон, ограничивающий распространение вейпов среди несовершеннолетних", — сообщил Голубев.

Комитет Московской областной Думы предлагает приравнять вейпы к табачным изделиям и, соответственно, ввести ограничения по употреблению в общественных местах, ограничения по рекламе, ограничения по реализации несовершеннолетним.

Также Андрей Голубев отметил, что в Московской городской думе началась подготовка к принятию подобных законов, которые планируются к рассмотрению на конец апреля этого года.