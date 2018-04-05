МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Депутаты Московской областной Думы внесли поправки в закон, которые обеспечат выплату стипендий ученикам, получающим рабочую специальность. Об этом сообщил телеканал "360".

Ранее этой категории учащихся выплаты стипендий не производились. Сейчас получающим рабочую специальность будут выплачивать стипендию за успеваемость либо, в случае наличия соответствующих оснований, социальную стипендию.

"Теперь те, кто обучается и получает только рабочую специальность без получения образования, будут получать социальную стипендию, если они являются детьми-сиротами. Академическую стипендию, если они обучаются и имеют положительные результаты", — пояснила глава Министерства образования региона Марина Захарова.

Если при этом учащиеся живут в общежитии, то их обеспечат двухразовым или четырехразовым питанием, добавила министр образования Московской области.