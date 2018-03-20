Камеры видеонаблюдения появились на полигоне ТБО "Ядрово"

19:4920.03.2018
(обновлено: 19:50 20.03.2018)
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МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения установили для дополнительногоо контроля проводимых на территории полигона ТБО работ.
В целях дополнительного контроля за проводимыми на полигоне "Ядрово" работами на территории свалки были установлены камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил телеканал "360". Кроме того, специальная машина Минтранса дополнительно контролирует заезжающие на полигон ТБО мусоровозы, фиксируя въезд автотранспорта.
Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов подчеркнул важность полного контроля за происходящим на мусорном полигоне. Систему наблюдения, по его словам, подключат к системе "АИС Отходы". Кроме того, как рассказал Евгений Гаврилов, принято решение синхронизировать видеонаблюдение на полигоне системой "Безопасный регион".
Ранее гендиректор организации "Стройтех" Александр Малашенко заверил, что все работы на полигоне "Ядрово" ведутся в соответствии с графиком. Генеральный директор организации-подрядчика уточнил, что основа под новую карту полигона уже сформирована и скоро сможет принимать отходы. На новом теле полигона уже на три четверти завершились работы по укладке особого изоляционного материала, применяемого в строительстве — геомембраны.
Старое тело полигона продолжают готовить к процедуре дегазации. Работы проводятся по мировым стандартам. Основание тела полигона выкладывается геомембранами, которые затем сшиваются двойным швом. Таким образом, соединение становится герметичным, и вредные вещества проникнуть в почву уже не могут.
Начальник полигона "Ядрово" Иван Кудельский уверяет, что лично проверил каждый шов, и все они соответствуют норме. По его словам, сверху опять укладывают геомембрану, на нее выстилают слой песка в 30 сантиметров, чтобы не было проколов текстиля и мембран.
Современные технологии, а также сортировка мусора, сводят неприятный запах и выбросы в атмосферу до минимума, утверждает руководство полигона "Ядрово". Полностью сформировано так называемое "корыто" полигона, близится к окончанию устройство песчано-дренажного слоя. Начинаются работы по монтажу колодцев для сбора фильтрата, который затем, пройдя через очистные сооружения, превратится в техническую воду. Новая площадка, согласно графику, будет готова принимать мусор уже 23 марта.
Старое тело полигона "Ядрово" уже почти засыпано грунтом. Эта работа проведена в рамках подготовки свалки к процедуре дегазации. Большая часть "Ядрово" отходы уже не принимает, мусор временно продолжает принимать участок площадью всего 1,5 гектара — это необходимо для того, чтобы голландские специалисты смогли приступить к рекультивации полигона, а с помощью мусора сейчас уплотняются склоны свалки.
Работы по подготовке полигона к дегазации должны быть завершены 24 марта, и въезд на старое тело полигона закроется.