РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новости Подмосковья

Камеры видеонаблюдения появились на полигоне ТБО "Ядрово"

19:4920.03.2018
(обновлено: 19:50 20.03.2018)
030
© РИА Новости / Максим БлиновПерейти в фотобанкПолигон твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области. Архивное фотоПолигон твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области. Архивное фото
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения установили для дополнительногоо контроля проводимых на территории полигона ТБО работ.

Сотрудники полигона твердых бытовых отходов Ядрово в Московской области засыпают грунтом площадку полигона для нейтрализации неприятных запахов
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
В Волоколамском районе Подмосковья устранили очаги утечки свалочного газа
В целях дополнительного контроля за проводимыми на полигоне "Ядрово" работами на территории свалки были установлены камеры видеонаблюдения. Об этом сообщил телеканал "360". Кроме того, специальная машина Минтранса дополнительно контролирует заезжающие на полигон ТБО мусоровозы, фиксируя въезд автотранспорта.

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов подчеркнул важность полного контроля за происходящим на мусорном полигоне. Систему наблюдения, по его словам, подключат к системе "АИС Отходы". Кроме того, как рассказал Евгений Гаврилов, принято решение синхронизировать видеонаблюдение на полигоне системой "Безопасный регион".

Полигон твердых бытовых отходов. архивное фото
© РИА Новости / Андрей Стенин
Перейти в фотобанк
В России открылась горячая линия по вопросам переработки отходов
Ранее гендиректор организации "Стройтех" Александр Малашенко заверил, что все работы на полигоне "Ядрово" ведутся в соответствии с графиком. Генеральный директор организации-подрядчика уточнил, что основа под новую карту полигона уже сформирована и скоро сможет принимать отходы. На новом теле полигона уже на три четверти завершились работы по укладке особого изоляционного материала, применяемого в строительстве — геомембраны.

Старое тело полигона продолжают готовить к процедуре дегазации. Работы проводятся по мировым стандартам. Основание тела полигона выкладывается геомембранами, которые затем сшиваются двойным швом. Таким образом, соединение становится герметичным, и вредные вещества проникнуть в почву уже не могут.

Утвержден список проектов по ликвидации экологического вреда в 12 регионах РФ
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Утвержден список проектов ликвидации экологического вреда в 12 регионах РФ
Начальник полигона "Ядрово" Иван Кудельский уверяет, что лично проверил каждый шов, и все они соответствуют норме. По его словам, сверху опять укладывают геомембрану, на нее выстилают слой песка в 30 сантиметров, чтобы не было проколов текстиля и мембран.

Современные технологии, а также сортировка мусора, сводят неприятный запах и выбросы в атмосферу до минимума, утверждает руководство полигона "Ядрово".  Полностью сформировано так называемое "корыто" полигона, близится к окончанию устройство песчано-дренажного слоя. Начинаются работы по монтажу колодцев для сбора фильтрата, который затем, пройдя через очистные сооружения, превратится в техническую воду. Новая площадка, согласно графику, будет готова принимать мусор уже 23 марта.

Мусор на полигоне твердых бытовых отходов Кучино в Балашихе Московской области
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в фотобанк
Горнолыжный курорт могут обустроить на месте закрытого полигона "Аннино"
Старое тело полигона "Ядрово" уже почти засыпано грунтом. Эта работа проведена в рамках подготовки свалки к процедуре дегазации. Большая часть "Ядрово" отходы уже не принимает, мусор временно продолжает принимать участок площадью всего 1,5 гектара — это необходимо для того, чтобы голландские специалисты смогли приступить к рекультивации полигона, а с помощью мусора сейчас уплотняются склоны свалки.

Работы по подготовке полигона к дегазации должны быть завершены 24 марта, и въезд на старое тело полигона закроется.

 

Комментировать
Новости Подмосковья
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2018 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (МИА "Россия сегодня").

Главный редактор: Анисимов А.С.

Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru

Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601

Настоящий ресурс содержит материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена