Камеры видеонаблюдения появились на полигоне ТБО "Ядрово"

МОСКВА, 20 мар — РИА Новости. Камеры видеонаблюдения установили для дополнительногоо контроля проводимых на территории полигона ТБО работ.

© РИА Новости / Максим Блинов Перейти в фотобанк В Волоколамском районе Подмосковья устранили очаги утечки свалочного газа 360". Кроме того, специальная машина Минтранса дополнительно контролирует заезжающие на полигон ТБО мусоровозы, фиксируя въезд автотранспорта.

Глава Волоколамского района Евгений Гаврилов подчеркнул важность полного контроля за происходящим на мусорном полигоне. Систему наблюдения, по его словам, подключат к системе "АИС Отходы". Кроме того, как рассказал Евгений Гаврилов, принято решение синхронизировать видеонаблюдение на полигоне системой "Безопасный регион".

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Старое тело полигона продолжают готовить к процедуре дегазации. Работы проводятся по мировым стандартам. Основание тела полигона выкладывается геомембранами, которые затем сшиваются двойным швом. Таким образом, соединение становится герметичным, и вредные вещества проникнуть в почву уже не могут.

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Современные технологии, а также сортировка мусора, сводят неприятный запах и выбросы в атмосферу до минимума, утверждает руководство полигона "Ядрово". Полностью сформировано так называемое "корыто" полигона, близится к окончанию устройство песчано-дренажного слоя. Начинаются работы по монтажу колодцев для сбора фильтрата, который затем, пройдя через очистные сооружения, превратится в техническую воду. Новая площадка, согласно графику, будет готова принимать мусор уже 23 марта.

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Работы по подготовке полигона к дегазации должны быть завершены 24 марта, и въезд на старое тело полигона закроется.