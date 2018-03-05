МОСКВА, 5 мар — РИА Новости. Подмосковье вошло в топ-5 регионов-лидеров РФ по числу иностранных туристов за прошлый год. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу аналитического агентства "ТурСтат".

Агентством было определено наиболее пользующиеся популярностью у иностранцев регионы России по итогам 2017 года. В первой десятке рейтинга оказались Иркутская, Владимирская, Ярославская области, Ставрополье, а также Калининградская область.

В первую пятерку лидеров вошли Краснодарский край, который посетили 900 тысяч туристов, Приморье с 640 тысяч человек. На третьем месте оказался Крым, в котором побывали более 500 тысяч иностранцев, на четвертом — Татарстан (278 тысяч туристов), а на пятом месте – Московская область с 230 тысячами иностранных туристов.

В рейтинге не участвовали Санкт-Петербург и Москва. Каждый из них посетили более четырех миллионов туристов.