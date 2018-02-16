Подмосковные больницы в полном объеме обеспечены донорской кровью

МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Во всех подмосковных медицинских организациях в полном объеме имеется донорская кровь. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова.

По его словам, в Московской области ежегодно заготавливают более 60 тысяч литров донорской крови и ее компонентов. Из других регионов компоненты крови не поступают. Министр добавил, что более 50 тысяч жителей области сдают кровь и ее компоненты, практически 97% донаций происходит на безвозмездной основе.

В Подмосковье уделяется большое внимание организации и развитию безвозмездного донорства.

Здесь проходят различные донорские акции регионального и федерального уровней, такие как "Национальный день донора крови", "Всероссийская Суббота доноров", "Авто-мото-донор", "День донорского совершеннолетия" и другие.

"Подобные мероприятия содействуют развитию и пропаганде донорского движения среди жителей Подмосковья", — отметил Дмитрий Марков.

При Московской областной станции переливания крови действует регистр доноров региона в едином донорском центре. Он помогает отслеживать здоровье доноров, а также не допускать до донаций лиц, которые имеют противопоказания к донорству.