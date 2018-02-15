Совместное предприятие России и Германии появится в Жуковском

Самолет МС-21 в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский

Самолет МС-21 в аэропорту Иркутск перед первым перелетом в Жуковский

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Компания "Ник" объединяется с немецкой компанией FIT AG для создания совместного конструкторского бюро и производства.

Совместное российско-немецкое предприятие FITNIK по производству авиаизделий с помощью аддитивных технологий появится в Жуковском, сообщил телеканал "360" со ссылкой на региональное Министерство инвестиций и инноваций.

"Компания станет сильным резидентом авиационного кластера в Жуковском, на данный момент идет обучение специалистов, затем будет создан центр прототипирования, следующим этапом станет создание "умного" производственного комплекса", — сказал первый замминистра инвестиций и инноваций Московской области Вадим Хромов.

Центр проектирования и аддитивного производства деталей, узлов и изделий будет работать по двум основным направлениям — создание прототипов, макетов, малых партий и изготовление оснастки. Его создадут поэтапно к 2020 году.