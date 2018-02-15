В Подмосковье построят новые комплексы переработки молока

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время подписания соглашения о создании межрегионального промышленного кластера в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

Губернатор Московской области Андрей Воробьев во время подписания соглашения о создании межрегионального промышленного кластера в рамках Российского инвестиционного форума в Сочи

МОСКВА, 15 фев — РИА Новости. Они рассчитаны на пять тысяч голов дойного стада, сумма инвестиций составила около миллиарда рублей.

В Щелковском районе Московской области появится комплекс переработки молока и козоводческая ферма. Об этом сообщил телеканал "360" . Соглашение об этом подписали губернатор региона Андрей Воробьев и гендиректор ООО "ЭкоФарминг" Михаил Кожич на инвестиционном форуме, проходящем в Сочи

По словам Михаила Кожича, будут созданы молокоперерабатывающие предприятия и козоводческие комплексы на пять тысяч голов дойного стада. Строительство стартует уже в 2018 году. Сумма вложенных инвестиций — около миллиарда рублей.

"Мы создадим рабочие места на примерно 70 человек и будем всячески развивать данную тематику. Она крайне неразвита в России. Есть несколько ведущих компаний, но они находятся ближе к Уралу. В Московском регионе этот вопрос не тронут", — отметил Михаил Кожич.

Он подчеркнул, что в Московской области созданы благоприятные условия для любого фермера, также можно рассчитывать на поддержку подмосковного Минсельхоза.

Как рассказал гендиректор "ЭкоФарминга", планируется, что стадо на ферме и в молокоперерабатывающих комплексах появится уже в 2019 году.

МИА "Россия сегодня" является генеральным информационным партнером Российского инвестиционного форума в Сочи, который проходит с 15 по 16 февраля. Агентство экономической информации "Прайм" медиагруппы "Россия сегодня" выступает информационным партнером форума.