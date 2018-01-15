Жители Подмосковья написали Деду Морозу более шести тысяч писем

Дед Мороз из Великого Устюга во время встречи с жителями Санкт-Петербурга. 23 декабря 2017

Дед Мороз из Великого Устюга во время встречи с жителями Санкт-Петербурга. 23 декабря 2017

МОСКВА, 15 янв — РИА Новости. От жителей Московской области на почту Деда Мороза пришло около 6300 писем в 2017 году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на представителя почты Деда Мороза.

Количество письменных обращений к Деду Морозу из Подмосковья увеличилось по сравнению с 2016 годом — тогда жители области написали порядка 5,7 тысячи писем.

Всего за год на почту Деда Мороза пришло более 200 тысяч писем. Жители Москвы также писали чаще Деду Морозу в 2017 году — они отправили 14,7 тысячи писем, а в 2016 их было гораздо меньше — 9,1 тысячи.

Также о своих заветных желаниях Деду Морозу писали жители ближнего и дальнего зарубежья.