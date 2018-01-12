Губернатор Подмосковья открыл Дворец спорта "Арена Лыткарино"

МОСКВА, 12 янв — РИА Новости. Площадь нового спортивного объекта составляет более шести тысяч квадратных метров.

В подмосковном Лыткарине открылся новый спортивный комплекс, его площадь составляет более шести тысяч квадратных метров. В церемонии открытия принял участие губернатор региона Андрей Воробьев. Об этом сообщил телеканал "360". Посетители многофункционального комплекса "Арена Лыткарино" смогут заниматься в секциях гимнастики, хореографии, боевых видов спорта, тяжелой атлетики, плавания и другими видами спорта.

В ходе церемонии открытия Андрей Воробьев подчеркнул, что в спортивном комплексе станут работать лучшие преподаватели и выразил надежду на то, что "Арена Лыткарино" будет приносить радость жителям городского округа.

Единая пропускная способность этого комплекса — свыше 200 человек. Расписание занятий составлено. Большую часть времени спорткомплекс будет работать бесплатно для воспитанников спортшкол, а для коммерческого использования отведены ранние утренние часы и время после 20:00.

Новый многофункциональный спортивный комплекс включает в себя универсальный спорзал, плавательный бассейн, зал борьбы и аэробики, площадки для секций по баскетболу, волейболу и мини-футболу. В ФОКе есть все необходимое для комфортных занятий спортом: душевые, санузлы, раздевалки, медицинские кабинеты и тренерские комнаты. Для удобства посещения "Арены Лыткарино" людьми с ограниченными возможностями спорткомплекс оборудован пандусами, механизированными подъемниками и специальными уборными.

Как рассказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков, специально для социально незащищенных слоев населения во Дворце спорта действуют "Добрые часы" — время, в которое воспитанники интернатов, детских садов, дети-сироты и пенсионеры могут заниматься спортом бесплатно. Этой услугой в 2017 году воспользовались свыше 150 тысяч жителей Подмосковья.