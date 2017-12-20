Число пользователей портала госуслуг Подмосковья возросло до 25 миллионов

МОСКВА, 20 дек — РИА Новости. Количество пользователей увеличилось на 13 миллионов.

Количество пользователей портала госуслуг Московской области за 2017 год увеличилось на 13 миллионов. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на первого заместителя министра государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Андрея Бородина.

По его словам, число пользователей портала за год выросло с 12 миллионов до 25 миллионов.

Он также объяснил, почему не все жители региона пользуются порталом госуслуг.

"Многие жители не доверяют общению с компьютером, предпочитают работу с живым человеком", — отметил Андрей Бородин.