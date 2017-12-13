РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Новости Подмосковья

Подмосковный Совет по правам человека возглавила Марина Юденич

22:0213.12.2017
0140
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской областиНовый председатель Совета по правам человека при губернаторе Подмосковья Марина Юденич. 13 декабря 2017Новый председатель Совета по правам человека при губернаторе Подмосковья Марина Юденич. 13 декабря 2017
© Фото : пресс-служба Губернатора Московской области

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ранее региональный Совет по правам человека возглавлял адвокат Анатолий Кучерена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового председателя Совета по правам человека — председателя Совета по развитию гражданского общества и члена общественной палаты Московской области Марину Юденич. До последнего времени областной Совет по правам человека возглавлял правозащитник и адвокат Анатолий Кучерена, полномочия которого истекли в этом году. Об этом сообщил телеканал "360".

Анатолия Кучерену наградили знаком Преподобного Сергия Радонежского. Андрей Воробьев, вручая знак отличия, подчеркнул, что знак ‐ это награда за бескорыстное служение людям.

Анатолий Кучерена отметил, что много и долго занимался непосредственно работой в Совете по правам человека при губернаторе Московской области. По его словам, в Совет поступает достаточно много обращений от граждан, при этом рассматриваются все поступившие вопросы, и Совет осуществляет выездные мероприятия и проводит встречи с людьми.

"Должен сказать, что та слаженная команда, которая сегодня работает в Совете по правам человека — это подготовленные специалисты, каждый из членов Совета много времени посвящает общественной работе, и опыт общественной работы позволяет разрешать многие вопросы и оказывать реальную помощь гражданам", — подчеркнул экс-председатель подмосковного Совета по правам человека.

Анатолий Кучерена признался, что не ожидал столь высокой оценки своей общественной деятельности, дав при этом обещание продолжать уделять внимание оказанию помощи гражданам и не оставлять работу по развитию гражданского общества в Московской области, так как сам живет в Подмосковье.

Возглавившая Совет Марина Юденич так же, как и экс-председатель, живет и работает в Московской области. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, она "отдает всю себя Подмосковью".

"Очень приятно, что вы возглавите совет по правам человека. Я очень рассчитываю, что, как и прежде, здесь будет нерв, обсуждаться будут актуальные вопросы", — сказал Андрей Воробьев.

По завершении заседания Совета по правам человека Марина Юденич рассказала о своих планах на будущее. По ее словам, занимаясь правовой защитой, строить планы сложно, так как жизнь подбрасывает совсем другие задачи. Марина Юденич отметила, что в первую очередь займется актуальной проблемой экологии, острейшей проблемой дольщиков, а также проблемами ЖКХ и здравоохранения. При этом она уточнила, что готова к острым ситуациям, которые в жизни случаются внезапно.

Комментировать
Новости Подмосковья
Комментировать
Новости
Авторы
Спецпроекты
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
Все поля обязательны к заполнению. Услуга предоставляется на коммерческой основе.
Заявка успешно отправлена