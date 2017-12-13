Подмосковный Совет по правам человека возглавила Марина Юденич

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Ранее региональный Совет по правам человека возглавлял адвокат Анатолий Кучерена.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев представил нового председателя Совета по правам человека — председателя Совета по развитию гражданского общества и члена общественной палаты Московской области Марину Юденич. До последнего времени областной Совет по правам человека возглавлял правозащитник и адвокат Анатолий Кучерена, полномочия которого истекли в этом году. Об этом сообщил телеканал "360".

Анатолия Кучерену наградили знаком Преподобного Сергия Радонежского. Андрей Воробьев, вручая знак отличия, подчеркнул, что знак ‐ это награда за бескорыстное служение людям.

Анатолий Кучерена отметил, что много и долго занимался непосредственно работой в Совете по правам человека при губернаторе Московской области. По его словам, в Совет поступает достаточно много обращений от граждан, при этом рассматриваются все поступившие вопросы, и Совет осуществляет выездные мероприятия и проводит встречи с людьми.

"Должен сказать, что та слаженная команда, которая сегодня работает в Совете по правам человека — это подготовленные специалисты, каждый из членов Совета много времени посвящает общественной работе, и опыт общественной работы позволяет разрешать многие вопросы и оказывать реальную помощь гражданам", — подчеркнул экс-председатель подмосковного Совета по правам человека.

Анатолий Кучерена признался, что не ожидал столь высокой оценки своей общественной деятельности, дав при этом обещание продолжать уделять внимание оказанию помощи гражданам и не оставлять работу по развитию гражданского общества в Московской области, так как сам живет в Подмосковье.

Возглавившая Совет Марина Юденич так же, как и экс-председатель, живет и работает в Московской области. Как отметил губернатор Андрей Воробьев, она "отдает всю себя Подмосковью".

"Очень приятно, что вы возглавите совет по правам человека. Я очень рассчитываю, что, как и прежде, здесь будет нерв, обсуждаться будут актуальные вопросы", — сказал Андрей Воробьев.

По завершении заседания Совета по правам человека Марина Юденич рассказала о своих планах на будущее. По ее словам, занимаясь правовой защитой, строить планы сложно, так как жизнь подбрасывает совсем другие задачи. Марина Юденич отметила, что в первую очередь займется актуальной проблемой экологии, острейшей проблемой дольщиков, а также проблемами ЖКХ и здравоохранения. При этом она уточнила, что готова к острым ситуациям, которые в жизни случаются внезапно.