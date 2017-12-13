Программы допобразования прошли около 8,2 тыс врачей Подмосковья

МОСКВА, 13 дек — РИА Новости. Почти 8,2 тысячи врачей прошли программы дополнительного профессионального образования в Московской области с начала 2017 года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Около 8,2 тысячи подмосковных врачей в этом году прошли программы дополнительного профессионального образования, из них более 5,5 тысяч обучались на базе Московского областного научно-исследовательского клинического института (МОНИКИ) имени Владимирского (МОНИКИ)", — приводятся в материале слова Забраловой.

По словам министра здравоохранения Московской области Дмитрия Маркова, в этом году порядка 7 тысяч врачей прошли курсы повышения квалификации, более 700 врачей освоили программы в рамках непрерывного медицинского образования и около 500 специалистов прошли профессиональную подготовку.

"Московская область сотрудничает со всеми основными медицинскими образовательными учреждениями. В их числе Первый МГМУ имени И.М. Сеченова, РНИМУ имени Н.И. Пирогова, МГМСУ имени А.И. Евдокимова и другие", — отметил Дмитрий Марков.