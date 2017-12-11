Работы по программе "Усадьбы Подмосковья" проверят в Коломне

МОСКВА, 11 дек — РИА Новости. Сотрудники министерства имущественных отношений Подмосковья проверят ход работ в трех усадьбах в Коломне, которые вошли в губернаторскую программу "Усадьбы Подмосковья", проверка пройдет 12 декабря, сообщает пресс-служба Минмособлимущества.

Как отмечается в материале, в Коломне два объекта культурного наследия вошли в губернаторскую программу "Усадьбы Подмосковья", а один объект — на пути к включению.

"Двенадцатого декабря заместитель министра имущественных отношений Московской области Равиль Саитов посетит объекты исторического и культурного значения города Коломны, в которых уже ведутся реставрационные работы, и проверит ход реставрации", — отмечается в сообщении.

В плане посещений — Дом Липгардта, муниципальная усадьба 1900 года. Двухэтажное кирпичное здание, расположенное на участке 2,3 гектара, было частично разрушено, а некоторые его части пришли в аварийное состояние. В 2015 году в рамках программы "Усадьбы Подмосковья" Дом Липгардта сдан в аренду ООО "Монолитинвест". Арендатор выполнил 25% планируемых работ: расчистил от мусора помещения, здания и примыкающую территорию, возвел подпорную стенку и выполнил комплекс противоаварийных работ.

В следующем году начнутся реставрационные работы, которые планируется закончить к 2020 году. В здании усадьбы организуют гостиничный комплекс.

Вторым пунктом станет усадебный комплекс купца Осетрова — памятник истории и архитектуры XIX столетия. В 1993 году усадьба была сдана в аренду организации для восстановления объекта культуры, однако восстановительные работы так и не начались. В сентябре 2017 года договор с текущим арендатором был расторгнут, а усадьбу Осетровых начали готовить к включению в план реализации губернаторской программы "Усадьбы Подмосковья".

Третьим пунктом посещения станет "Корпус хозяйственный XVIII века", арендатором которого является некоммерческое партнерство "Город музей". С 2014 года арендатор выполнил противоаварийные и консервационные работы, а также разработал проект реставрации объекта культуры, который проходит процедуру согласования в Главном управлении культурного наследия Московской области.

"Мы и наши коллеги из Главного управления культурного наследия Московской области тщательно следим за выполнением условий аренды и восстановления памятников культуры, чтобы вовремя оказать помощь арендаторам при возникновении каких-либо трудностей. Каждая восстановленная усадьба — это наш вклад в культуру, историю и экономику региона", — сказал министр имущественных отношений Московской области Андрей Аверкиев.