В деревне Нефедьево под Красногорском открыли стелу воинской доблести

МОСКВА, 6 дек — РИА Новости. Стела воинской доблести открыта в деревне Нефедьево Красногорского округа Подмосковья в годовщину начала победного контрнаступления советских войск во время битвы под Москвой в Великую Отечественную войну, сообщает пресс-служба правительства региона.

"Именно в этом районе, в деревнях Нефедьево и Козино, севернее Волоколамского шоссе, осенью 1941-го проходил крайний рубеж обороны, который держала 9-я гвардейская стрелковая дивизия генерала Белобородова.

Вражеские танки и пехота нанесли удар в районе Нефедьева, но не смогли пройти дальше первой линии обороны 258-го полка 9-й гвардейской дивизии, которым командовал подполковник Михаил Афанасьевич Суханов", — сказал министр ЖКХ Московской области Евгений Хромушин, слова которого цитирует сайт правительства области.

В прошлом году законом Московской области деревне Нефедьево городского округа Красногорск было присвоено почетное звание "Населенный пункт воинской доблести".