Инвесторы поддержат лучшие экопроекты Подмосковья

МОСКВА, 30 ноя — РИА Недвижимость. Лучшие экопроекты Подмосковья поддержат инвесторы, сообщает корреспондент РИА Недвижимость со II Ярмарки экологических проектов Московской области.

Цель ярмарки — выявить наиболее эффективные идеи и стартапы в сфере экологии и поддержать их внедрение в Подмосковье. После предварительного отбора в ярмарке принимают участие более 70 организаций и групп разработчиков из 25 городов России.

Член жюри ярмарки, министр экологии и природопользования Московской области Александр Коган отметил, что все проекты представляют немалый интерес, особенно идеи по оптимизации сбора, транспортировки и сортировки отходов, внедрению современных сортировочных линий для мусора и развитию вторичной переработки в регионе, а также созданию индустриальных парков глубокой переработки отходов Московской агломерации за пределами региона.

В министерстве экологии Подмосковья РИА Недвижимость сообщили, что победители ярмарки будут определены группой инвесторов после презентации проектов и разработок. Подписание соглашений о реализации проектов-победителей планируется подписать в середине декабря, добавил собеседник агентства.