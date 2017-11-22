Механизм решения проблемы дольщиков Солнечногорска разработают к декабрю

МОСКВА, 22 ноя — РИА Недвижимость. Механизм решения проблемы дольщиков солнечногорского ЖК "Лебединое озеро" разработают к декабрю текущего года, говорится в сообщении министерства строительного комплекса Московской области.

"В настоящее время ведутся переговоры с потенциальным инвестором для ЖК "Лебединое озеро", который находится на территории Солнечногорского района. На данном этапе строительной компанией проводится оценка проекта, прорабатывается механизм обеспечения прав пострадавших соинвесторов строительства, который будет представлен в Минстрой до 30 ноября, после чего информация будет оперативно доведена до граждан", — сообщается в документе со ссылкой на заместителя председателя правительства Московской области — министра строительного комплекса Подмосковья Максима Фомина.

В ходе встреч с представителями инициативных групп соинвесторов из Котельников, Подольска и Солнечногорского района Подмосковья Фомин озвучил и другие решения. Так, проработан механизм по завершению строительства корпусов 7А, 6А, 17А микрорайона Белая дача в Котельниках. После одобрения концепции, предлагаемой потенциальным инвестором, будет составлена дорожная карта, об этапах которой дольщики будут проинформированы, уточняется в материале.

На мероприятиях присутствовали представители муниципальных образований, областного Главгосстройнадзора, застройщиков и потенциальных инвесторов, готовых достроить другие ЖК: "Шемякинский дворик", "Березки", "Акваполис" в Солнечногорском районе, а также жилых комплексов "Шепчинки", "Ренессанс" и "Альянс", расположенных в городском округе Подольск. По итогам каждого совещания приняты совместные с дольщиками решения, намечены конкретные дальнейшие шаги, которые предстоит предпринять. Информация по проработке текущих вопросов будет доводиться до граждан в кратчайшие сроки посредством персональных менеджеров, определенных для каждого недостроенного объекта, заключается в сообщении регионального Минстроя.