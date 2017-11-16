На юбилей клинской фабрики "Елочка" откроют музей новогодней игрушки

МОСКВА, 16 ноя — РИА Новости. Выставка "История клинской елочной игрушки" открывается в Московском областном музее народных художественных промыслов в пятницу, сообщило министерству культуры Подмосковья.

Открытие выставки приурочено к 130-летнему юбилею клинской фабрики "Елочка" — старейшему российскому предприятию по производству стеклянных елочных игрушек. В экспозиции будет представлена богатая коллекция "классики" советских стеклянных елочных украшений, а также современные новогодние елочные украшения.

"Сегодня на фабрике "Елочка" производят около пятисот наименований стеклянных елочных игрушек, расписанных вручную. О высоком качестве и художественной ценности выпускаемой продукции свидетельствует тот факт, что эта продукция неоднократно получала высокие оценки и дипломы на всероссийских и международных выставках", — сообщило министерство культуры региона.