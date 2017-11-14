КРАСНОГОРСК (Московская область), 14 ноя — РИА Недвижимость. Жители Подмосковья выбрали 673 двора для благоустройства в 2018 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.
При том 983 жителя готовы принять участие в софинансировании работ по благоустройству двора, почти 11 тысяч готовы лично участвовать в благоустройстве.
Ранее руководитель регионального МинЖКХ сообщал, что план по благоустройству дворовых территорий на 2017 год выполнен в Подмосковье на 90%. До 20 ноября работы будут выполнены на 100%. По данным министра, полностью работы завершены в Домодедове, Котельниках, Лобне, Люберцах и еще ряде муниципалитетов.
Ежегодно в Подмосковье комплексно благоустраивается не менее 10% дворов многоквартирных домов. За 2015 и 2016 годы были благоустроены свыше трех тысяч дворовых территории.