Жители Подмосковья выбрали 673 двора для благоустройства в 2018 году

КРАСНОГОРСК (Московская область), 14 ноя — РИА Недвижимость. Жители Подмосковья выбрали 673 двора для благоустройства в 2018 году, сообщил министр жилищно-коммунального хозяйства Московской области Евгений Хромушин.

"С помощью голосования на портале "Добродел" жители проголосовали за включение в план комплексного благоустройства дворовых территорий в 2018 году 3,96 тысячи дворов. 673 двора, набравшие наибольшее число голосов, включены в программу 2018 года", — сказал Хромушин.

При том 983 жителя готовы принять участие в софинансировании работ по благоустройству двора, почти 11 тысяч готовы лично участвовать в благоустройстве.

Ранее руководитель регионального МинЖКХ сообщал, что план по благоустройству дворовых территорий на 2017 год выполнен в Подмосковье на 90%. До 20 ноября работы будут выполнены на 100%. По данным министра, полностью работы завершены в Домодедове, Котельниках, Лобне, Люберцах и еще ряде муниципалитетов.

Ежегодно в Подмосковье комплексно благоустраивается не менее 10% дворов многоквартирных домов. За 2015 и 2016 годы были благоустроены свыше трех тысяч дворовых территории.