Почти миллион жителей МО записались к врачам по интернету в октябре

МОСКВА, 1 ноя — РИА Новости. В среднем каждый день специалисты колл-центра обрабатывают около 30 тысяч звонков.

За октябрь количество записавшихся на прием к врачу через интернет составило 950 тысяч человек. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс‐службу первого заместителя председателя правительства Подмосковья Ольги Забраловой.

По сравнению с сентябрем, в прошедшем месяце количество записавшихся онлайн увеличилось более чем на 150 тысяч человек.

"В Московской области в октябре 2017 года более 950 тысяч человек записались на прием к врачу через интернет. В сентябре эта цифра составляла порядка 800 тысяч человек", — отметила Ольга Забралова.

С 1 сентября 2017 года записаться к врачу в Подмосковье можно только через сайт государственных услуг, инфоматы, установленные в поликлиниках, или с помощью звонка в единый колл-центр по номеру 8(800)550-50-30.

Как сообщили в пресс-службе Забраловой, с помощью инфоматов в октябре к врачу записались 384,6 тысячи человек, позвонили в колл-центр и записались на прием 222 тысячи человек. В среднем в колл-центр каждый день поступает порядка 30 тысяч звонков.

"Сейчас в Московской области идет активная работа по внедрению информационных технологий в систему здравоохранения. Так, например, растет популярность вызова врача на дом через интернет. Если в августе этой услугой воспользовалось 1,1 тысячи человек, то в сентябре уже восемь тысяч, а в октябре — 10 тысяч человек", — добавила Ольга Забралова.