Территорию двух заказников на севере Подмосковья могут расширить

МОСКВА, 25 окт — РИА Недвижимость. Министерство экологии Московской области предлагает расширить территорию двух природных заказников Подмосковья и ужесточить режим особой охраны, говорится в сообщении ведомства.

"В ноябре в Лотошинском и Сергиево-Посадском районах пройдут общественные слушания по реорганизации двух особо охраняемых природных территорий (ООПТ): заказников "Аринкинский" и "Озеро Заболотское и его окрестности". Специалисты минэкологии подготовили проекты положений о заказниках", — сообщается в документе.

В нем уточняется, что указанные ООПТ имеют особое значение среди охраняемых территорий Подмосковья. Так, заказник "Арининский" — одно из немногих мест, где зафиксировано обитание бурого медведя, внесенного в Красную книгу Московской области. На озере Заболотском гнездятся несколько десятков видов редких птиц, в том числе 23 краснокнижных. Здесь останавливаются во время сезонных перелетов журавли, гнездящиеся в Талдомском районе на территории заказника "Журавлиная родина".

Оба заказника в данный момент испытывают сильное антропогенное воздействие. Наибольший вред краснокнижной фауне наносят браконьеры. Проект реорганизации подразумевает расширение площадей ООПТ и ужесточение режима особой охраны.