Фонд семьи Груздевых вложил 100 млн рублей в IT‐фонд Сколково

МОСКВА, 16 окт — РИА Новости. Фонд семьи Груздевых вложил 100 миллионов рублей в Инвестиционное товарищество "Венчурный Фонд Сколково — ИТ I"; соответствующее соглашение подписали в понедельник председатель Ассоциации молодых предпринимателей России, экс‐губернатор Тульской области Владимир Груздев и генеральный директор ООО "Сколково — Венчурные инвестиции" Василий Белов, сообщает телеканал "360".

"Фонд семьи Груздевых" принял решение стать первым частным соинвестором в "Венчурном фонде Сколково — IT". На первом этапе Фонд намерен инвестировать 100 миллионов рублей. Сегодня IT технологии являются неотъемлемой частью любого проекта во всех сферах экономики и общественной жизни. Развивая IT, мы развиваем страну. Не менее важной и актуальной задачей является создание привлекательных условий и инфраструктуры для работы молодых айтишников на Родине", — приводит телеканал слова Груздева.

"Венчурный Фонд Сколково — ИТ I" будет инвестировать в российские стартапы в области финтеха, искусственного интеллекта (AI), виртуальной и дополненной реальности (AR/VR), больших данных и кибербезопасности. Целевой капитал фонда составляет 2,5-3 миллиарда рублей.

"Мы видим значительный интерес со стороны крупных частных инвесторов и фэмели-офисов к трем венчурным фондам, запущенным Skolkovo Ventures в середине этого года. Это новый инструмент инвестиций в российский рынок стартапов, в том числе — в стартапы-резиденты Фонда "Сколково", — цитируются в материале слова генерального директора ООО "Сколково — Венчурные инвестиции" Василия Белова.