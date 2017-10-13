В Дубне стартовал набор в Школу Олимпийского резерва по велоспорту

МОСКВА, 13 окт — РИА Новости. В Дубне стартовал набор в Школу Олимпийского резерва по велоспорту. Об этом сообщил телеканал "360".

В дубненском отделении областной Школы олимпийского резерва еще не начались занятия. Тренер пока помогает на занятиях в местной секции. Когда наберется своя команда — будут кататься вместе. Велосипеды уже подготовлены для будущих чемпионов.

Екатерина Романович, тренер по велоспорту СШОР Московской области, сказала, что самых перспективных спортсменов будут собирать из разных уголков Московской области. А дальше их будут выводить на российский и мировой уровень. В лесу на велосипеде кататься безопасно, нет автомобилей. Здесь научат держать равновесие на любой трассе, а также справляться с байком в экстремальных условиях.

На данный момент в дубненской секции насчитывается порядка 30 юных гонщиков. Их возраст составляет от шести до 16 лет. Тренеры надеются, что в подмосковную секцию придет еще столько же детей.

"Соревнования проводятся всегда, несмотря на погоду. Мы не управляем погодой. Поэтому дети должны уметь подбирать технику, тактику к определенной трассе, — отметила Екатерина Романович.

Занятия в секции Школы олимпийского резерва будут проводиться на стадионах "Волна" и "ЮдеКон".