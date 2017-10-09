Подмосковные предприятия получили три приза на конкурсе ENES-2017

МОСКВА, 9 окт — РИА Новости. Предприятия Московской области завоевали призовые места в трех номинациях Всероссийского конкурса энергоэффективных проектов ENES-2017, сообщается на сайте министерства энергетики региона.

Первое место в номинации "Эффективная модель привлечения внебюджетных средств в ЖКХ" досталось управляющей компании "Жилой дом", которая представила проект энергосбережения в местах общедомового пользования многоквартирных домов в Павловском Посаде. Эта работа была реализована в рамках муниципальной инициативы "Добрый свет в каждый дом!".

Первое место в номинации "Лучший проект по внедрению автоматизированной системы учета электроэнергии и других энергоресурсов на розничном рынке в многоквартирных домах", присуждено компании "Орехово-Зуевская Электросеть" за проект "Автоматизация учета энергоресурсов — основа энергоэффективности". В свою очередь, в номинации "Лучший проект по модернизации уличного освещения" третье место выиграло предприятие "Энергоника", которое представило на конкурс проект системы уличного освещения Шатуры.

Как отметил министр энергетики Московской области Леонид Неганов, результаты голосования еще раз подтверждают лидирующие позиции области в реализации программ энергосбережения. "Призовые места в трех номинациях, две из которых первые — это высокая оценка нашей работы", — почеркнул министр.