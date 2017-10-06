Центр робототехники откроется в Балашихе в конце октября

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. Центр инновационного творчества для детей и молодежи со специализацией "робототехника" откроется в Балашихе в конце октября, сообщается в материале пресс-службы городского округа.

"Совместно с ресурсно-инновационным центром мы планируем открыть в конце октября в Балашихе центр молодежного инновационного творчества. Его специализацией станет робототехника", — цитируются в сообщении слова главы городской администрации Сергея Юрова.

Посещать занятия в центре смогут дети, студенты. На его базе будут проводиться занятия, семинары и мастер-классы по 3D-моделированию, программированию, лазерной и фрезерной резке, робототехнике. Активно сотрудничать с новым центром планирует и совет молодых ученых и специалистов городского округа, уточняется в документе.