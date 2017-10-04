Подмосковные студенты получат гранты на обучение в филиале МГИМО в Одинцово

МОСКВА, 4 окт — РИА Новости. Выпускники школ Подмосковья, поступившие на очное обучение по ряду программ бакалавриата в Одинцовский филиал Московского государственного института международных отношений (МГИМО), могут рассчитывать на получение образовательных грантов губернатора Московской области, сообщается на сайте филиала МГИМО.

Соответствующее постановление подписал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Согласно документу, пять грантов будут предоставляться гражданам России — выпускникам подмосковных общеобразовательных школ, постоянно проживающим в области, на конкурсной основе. Для подачи заявки на соискание гранта абитуриенту нужно сначала поступить в вуз. Правительство области готово субсидировать обучение по нескольким направлениям, среди них "Юриспруденция" (кроме программы "Международное право и сравнительное правоведение"), "Экономика", а также "Государственное и муниципальное управление".

"Победителями признаются студенты, набравшие наибольшее количество баллов ЕГЭ по дисциплинам русский язык, математика, обществоведение, иностранный язык. Конкурсная комиссия также будет принимать к рассмотрению копии документов, подтверждающих звание победителя или призера заключительного этапа Всероссийской олимпиады школьников", — говорится в сообщении института.

Одним из условий получение гранта станет обязательство студентов, получивших субсидии, после окончания обучения отработать три года в организациях Подмосковья.

Программа начала свою работу впервые в этом году, заявления на гранты принимаются со второго октября. Начиная с 2018 года, заявления на субсидии будут приниматься в августе.

Одинцовский филиал МГИМО был создан в 2015 году на базе Одинцовского гуманитарного университета (ОГУ) и начал работу в прошлом году. В его состав вошли пять факультетов: управления, экономики, юридический, филолого-психологический и факультет довузовской подготовки.