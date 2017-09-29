В Подмосковье оборудуют десять скейт-парков

МОСКВА, 29 сен — РИА Новости. Порядка 10 скейт-парков будет оборудовано в Московской области в следующем году. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на губернатора Подмосковья Андрея Воробьева.

Глава региона отметил, что в области есть запрос на площадки для экстремальных видов спорта.

"В следующем году мы поставили задачу 10 скейт-парков, дополним их поилочкой. Большой запрос среди молодежи на такой вид развлечений", — заявил губернатор.

Кроме того, Воробьев подчеркнул, что все скейт-парки проектируют, учитывая запросы и мнения специалистов.