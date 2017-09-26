Подмосковные борцы завоевали пять медалей на чемпионате России

МОСКВА, 26 сентября — РИА Новости. Борцы из Подмосковья завоевали пять медалей на всероссийском чемпионате по греко-римской борьбе, говорится в сообщении министерства спорта Московской области.

По итогам XXII-го открытого всероссийского турнира по спортивной борьбе (дисциплина греко-римская борьба) подмосковные спортсмены завоевали две золотые, две серебряные и одну бронзовую медаль, сообщается в документе.

"Золотые награды достались Билану Нальгиеву в весовой категории до 80 килограмм и Руслану Варданяну в весовой категории 75 килограмм. Григорий Маленко и Алихан Аюбов заняли вторые места в весовых категориях до 80 и 130 килограмм соответственно. Сергей Емелин стал бронзовым призером соревнований в весовой категории 66 килограммов", — уточняется в нем.

Турнир был посвящен основателю спортивного клуба "Первомаец" Александру Нестеренко. В соревнованиях приняли участие 140 спортсменов из 19 субъектов РФ и двух республик СНГ: Кыргызстана и Казахстана, заключается в сообщении.