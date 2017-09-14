На роуд-шоу в Хельсинки представят инвестиционный потенциал Подмосковья

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Подмосковная делегация расскажет финским предпринимателям о возможностях развития бизнеса в регионе.

В ходе роуд-шоу в Хельсинки будут обсуждаться перспективы сотрудничества Московской области и Финляндии. Роуд-шоу будет идти два дня. Об этом сообщил телеканал "360".

Делегация из Московской области во главе с министром инвестиций и инноваций региона Денисом Буцаевым планирует встретиться с представителями Финской молочно-промышленной компании. Данное предприятие производит сыры и молоко. Также запланированы встречи с компаниями-производителями одноразовой посуды и предприятиями по утилизации мусора.

В рамках конференции "Московская область: комфортный российский регион для бизнеса. Возможности развития бизнеса для финских компаний" подмосковная делегация расскажет будущим финским партнерам о возможностях развития бизнеса в области, а также о дальнейших перспективах сотрудничества.