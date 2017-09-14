Вдову Гагарина представили к званию "Почетный гражданин Московской области"

МОСКВА, 14 сен — РИА Новости. Вдова первого космонавта Юрия Гагарина Валентина Гагарина представлена к присвоению звания "Почетный гражданин Московской области", передает корреспондент РИА Новости.

С соответствующим ходатайством к депутатам Московской областной думы обратился председатель комитета по вопросам государственной власти и региональной безопасности Мосблдумы Александр Баранов.

"Гагарина Валентина Ивановна 1935 года рождения, проживает в Звездном городке, награждена орденом Ленина, представлена к присвоению почетного звания "Почетный гражданин Московской области" за создание экспозиции уникального музея имени Юрия Гагарина, являющимся одним из крупнейших хранилищ документов пилотируемой космонавтики. Валентина Ивановна ведет активную работу в школе имени космонавта Комарова в Звездном городке", — сказал Баранов, обращаясь к региональным парламентариям.

Предложение было поддержано 39 голосами из 41 голосовавших депутатов областного парламента. О дате присуждения почетного звания Валентине Гагариной будет сообщено дополнительно.