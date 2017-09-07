В Подмосковье к газовым сетям подключили 52 бизнес-объекта в 2017 году

МОСКВА, 7 сен — РИА Новости. В текущем году специалисты подключили к газовым сетям на территории Подмосковья более 50 объектов малого и среднего бизнеса, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

"За 8 месяцев текущего года в Подмосковье подключено к газовым сетям 52 объекта малого и среднего бизнеса. Всего в 2017 году планируется газифицировать 176 таких объектов — это почти на 10% больше, чем в 2016 году", — сообщил Пестов.

По данным пресс-службы, в Московской области ведется постоянная работа по упрощению процедур и сокращению сроков техприсоединения к инженерной инфраструктуре, в том числе — к газораспределительным сетям.

Заявку на техприсоединение можно подать любым удобным способом. Проще всего это сделать через интернет, посредством "Личного кабинета клиента" на сайте газовой компании. На данном интернет-портале можно поэтапно отследить ход исполнения заявки. Там же можно оплатить газ без комиссии, передать показания счетчиков, дополняется в сообщении.

"Средний срок подключения к газовым сетям в Московской области за три года сокращен более чем в 2 раза. Так, при готовности заявителя к подключению, в 2014 году он составлял 257 дней, а в 2017 году — всего 108 дней", — подчеркнул Пестов.