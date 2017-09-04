В Подмосковье с начала года реконструировали шесть молочных ферм

МОСКВА, 4 сен — РИА Новости. С начала года в Подмосковье реконструировали шесть молочных ферм. Об этом со ссылкой на министра сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрея Разина сообщил телеканал "360".

"Уже реконструировано шесть молочных ферм, хотя в планах до конца года была реконструкция всего 10 ферм. Но, судя по темпам, которые мы видим, будет проведена реконструкция 15 ферм", — рассказал Андрей Разин.

В рамках программы поддержки производителей молочной продукции подмосковные власти выделяют субсидии до 50% затрат на оборудование при реконструкции молочных ферм. На реконструкцию заброшенных молочных ферм в текущем году из областного бюджета выделено 160 миллионов рублей.