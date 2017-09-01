МОСКВА, 1 сен — РИА Новости. Уровень смертности от туберкулеза в Московской области за семь месяцев 2017 года уменьшился более, чем на 35% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"Согласно данным Росстата, за январь-июль 2017 года в Подмосковье смертность от туберкулеза снизилась на 35,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", — сказала Забралова.

По данным пресс-службы, с января по показателю смертности от туберкулеза Подмосковье занимает десятое место по стране.

"За семь месяцев 2017 года в Подмосковье от туберкулеза умерло на 55 человек меньше, чем за аналогичный период 2016 года. Последние годы снижается заболеваемость туберкулезом, а также показатели распространенности болезни, смертности, увеличивается число пациентов, эффективно закончивших лечение", — добавила Забралова.

По ее словам, в настоящее время в регионе лечение от туберкулеза получают около 5 тысяч человек. С целью выявить заболевание на ранней стадии проводят профилактические осмотры на туберкулез с помощью проб Манту и флюорографии.