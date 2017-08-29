В Ленинском районе Подмосковья закончили реконструкцию детского сада №39

МОСКВА, 29 авг — РИА Новости. Реконструкция детского сада №39 "Ромашка", расположенного на Жуковском проезде в городе Видное Ленинского района Московской области, завершилась, с началом нового учебного года в него пойдут свыше 300 детей, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса региона.

По данным пресс-службы, на территории Ленинского района была проведена реконструкция с модернизацией муниципального детского сада №39 "Ромашка". Строительство осуществлялось с участием бюджета города Москвы и муниципального образования. Функции генподрядной организации выполняла компания ООО "Капитель".

"Реконструкция детского сада позволила, в первую очередь, увеличить проектную мощность объекта на 60 мест, а также повысить уровень безопасности и комфортности для малышей. С началом нового учебного года в этот сад смогут пойти более 300 дошкольников", — пояснил министр строительного комплекса региона Сергей Пахомов.

В материале дополняется, что в здании детского сада полностью выполнена новая внутренняя отделка, проложены инженерные сети и осуществлено благоустройство территории. Проведена реконструкция прачечной и медицинского блока, увеличена площадь пищеблока.

В новой пристройке разместились музыкальный и спортивный залы, изостудия и сенсорная комната для адаптации детей. В обновленном учебном заведении установлено новое оборудование, включая мультимедийные доски, проекторы, интерактивные столы и другая техника, отмечается в пресс-релизе.

Как уточняется в материале, в дошкольном образовательном учреждении создан комплекс медико-педагогических технологий, направленных на полноценное физическое развитие детей, их оздоровление и профилактику заболеваний. К примеру, для детей с нарушением зрения проводятся специальные лечебные занятия в офтальмологическом кабинете. Медицинский блок детского сада, оснащенный необходимым медицинским инструментарием и набором медикаментов, включает в себя также методический, логопедический и процедурный кабинеты, а также кабинет психолога.

Физкультурный зал оснащен современным спортивным оборудованием, достаточным количеством спортивного инвентаря и пособий. Кроме того, на прилегающей территории расположены 10 прогулочных веранд, обустроенных новым игровым оборудованием, спортплощадки, позволяющие проводить физкультурные занятия, подвижные игры, спортивные праздники и досуги круглый год, заключается в сообщении.