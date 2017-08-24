В Подмосковье стартовала вакцинация детей от гриппа

МОСКВА, 24 авг — РИА Новости. Вакцинация детей от гриппа началась в Подмосковье, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

"В Подмосковье поступила первая партия вакцин для детей от гриппа — 207 тысяч доз. Детей можно прививать от гриппа с 6-месячного возраста", — уточняется в документе.

В 2017 году в Подмосковье планируется привить от гриппа 2,9 миллиона человек, в том числе 872 800 детей.

"Вакцинация взрослого населения региона началась раньше, на сегодняшний день привито 87 тысяч жителей области. Вакцина начинает действовать не с первых дней, поэтому прививки делают до начала сезона гриппа", — сказала Забралова, ее слова приводятся в материале.

Для вакцинации необходимо обратиться с паспортом и полисом ОМС в поликлинику по месту жительства, при отсутствии противопоказаний работники делают прививку в день обращения. В 2016 году в Московской области против гриппа привито более 2,6 миллиона человек, заключается в сообщении.