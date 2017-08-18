В Химках планируют открыть десять именных скверов к началу сентября

КРАСНОГОРСК, 18 авг — РИА Новости. Десять именных скверов должны появиться в подмосковных Химках к Дню города, который отмечается в начале сентября, сообщил в пятницу на форуме, посвященном проектированию общественных пространств, глава города Дмитрий Волошин.

"Территории в городе, которые требовали благоустройства, нередко это были земли, на которых ранее существовали свалки, мы не стали отдавать под ресторан или мойку, а решили их оставить под скверы. И предложили предпринимателям, которые хотят сделать городу подарок и увековечить свое имя, после обустройства сквера получить право установить табличку "Этот сквер подарен городу таким-то человеком", — рассказал Волошин.

Он добавил, что расходы на проектирование территорий взяла на себя городская администрация — вся проектная документация была сделана "под ключ". Интерес к проекту выразили и физические лица, и крупные предприятия, например, "Энергомаш".

Первые шесть скверов практически готовы, еще четыре должны сдать ко Дню города, который отмечается в Химках в первую субботу сентября, уточнил Волошин.

Скверы появятся на улицах Маяковского, Мира, Молодежной, а также в микрорайонах Сходня и Фирсановка, следует из представленной на форуме презентации.