В парке имени Льва Николаевича Толстого в Химках построят музейный комплекс

МОСКВА, 11 авг — РИА Новости. Многофункциональный музейный комплекс появится в парке имени Льва Николаевича Толстого в подмосковных Химках, сообщается на сайте городского округа.

"В Химках ведутся активные работы по строительству многофункционального музейного комплекса. Он будет состоять из нескольких экспозиционных залов. Экспонаты в музее будут разделены по тематическим блокам: ретрофотографии улиц и старых зданий, а также новые снимки, предметы исторического значения, образцы современного искусства", — цитируются в сообщении слова директора "Объединенной дирекции парков" городского округа Химки Александра Квасникова.

Центр также станет универсальной площадкой для проведения городских мероприятий, трансляции исторических фильмов, местом общения, уточняется в материале. Уже объявлен конкурс на название музейного центра.

Парк культуры и отдыха имени Л. Н. Толстого в Химках создан в 1947 году. Его территория составляет 26,4 гектара. В 2016 году парк стал победителем конкурса "Лучший парк культуры и отдыха Московской области".