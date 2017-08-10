Вакцинировать против гриппа в Подмосковье начнут с 11 августа

МОСКВА, 10 авг — РИА Новости. Ежегодная прививочная кампания против гриппа начнется в Московской области с 11 августа 2017 года, сообщил телеканал "360" со ссылкой на министра здравоохранения Подмосковья Дмитрия Маркова. Первые партии вакцины уже поступили в медицинские учреждения региона.

"Защитить себя и своих близких от гриппа можно пройдя вакцинацию в поликлиниках по месту жительства", — сказал Дмитрий Марков, министр здравоохранения Московской области.

Как добавил министр, в первую очередь вакцинация необходима людям из групп риска. К ним относятся лица старше 60 лет с хроническими заболеваниями, лица призывного возраста, представители отдельных профессий — работники образования, транспорта, коммунальной сферы, медработники.