В Подмосковье в первом полугодии 2017 года родились 43 тысячи детей

МОСКВА, 8 авг — РИА Новости. За первое полугодие 2017 года в Подмосковье родилось 43 080 детей — таковы данные Росстата. Об этом сообщил телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу первого заместителя председателя правительства Московской области Ольги Забраловой.

Также сообщается, что Подмосковье — на первом месте по показателю рождаемости в Центральном федеральном округе.

Ольга Забралова заявила, что в области уделяется большое внимание улучшению оказания медпомощи матерям и детям. "Выстроена маршрутизация пациенток в рамках трехуровневой системы службы родовспоможения, строятся новые, переоснащаются и ремонтируются действующие роддома. Как результат снижается младенческая смертность, по итогам первого полугодия Подмосковье занимает по этому показателю 10-е место по стране", — подчеркнула Забралова.

Кроме того, отмечено, что за первое полугодие в Московской области умерло на 39 новорожденных меньше, чем за этот период 2016 года. В регионе сократилась младенческая смертность на 17,4%.