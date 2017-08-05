В Одинцовском районе 1 сентября откроется гимназия имени Примакова

ОДИНЦОВСКИЙ РАЙОН (МОСКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ), 5 августа — РИА Новости. Гимназия для одаренных детей имени Евгения Примакова откроется в деревне Раздоры Одинцовского района 1 сентября, сообщила журналистам министр образования Московской области Мария Захарова.

"Степень готовности объекта очень высокая, педагогический коллектив сформирован на 100%. 1 сентября здесь начнутся занятия", — сказала Захарова после проверки объекта.

В материалах ведомства сообщается, что автономная некоммерческая образовательная организация "Областная гимназия им. Е. М. Примакова" — многофункциональный образовательный центр, включающий школу на 825 мест и детский сад на 390 мест. Общая площадь комплекса достигает 28,9 тысячи квадратных метров. Стоимость строительства объекта составила 2,29 миллиарда рублей.

В гимназии будут обучаться дети от 3 до 16 лет. Обучение билингвальное: на русском и английском языках. Из 131 преподавателя 25 человек являются носителями языка.

Обязательным условием для поступления в гимназию является тестирование. В весенний этап его прошли 868 человек, зачислены 330 человек. 14 августа откроется вторая волна вступительных испытаний. Зачисление в гимназию продолжится до 26 августа.

Директор гимназии Майя Майсурадзе отметила, что преподаватели-носители языка приглашены из Англии, также для профильного обучения и творческой внеклассной работы подписаны соглашения с МГУ, МГИМО, институтом русского языка имени Пушкина и академией акварели Сергея Андрияки.