В Подмосковье хотят расширить программы возмещения затрат строителям отелей

МОСКВА, 4 авг — РИА Новости. Программы по компенсации части затрат на строительство и развитие инфраструктуры для строителей гостиниц, в том числе специализирующихся на агротуризме, планируется расширить в Московской области с 2018 года, заявил губернатор региона Андрей Воробьев в пятницу.

"Тем, кто строит компактные гостиницы, мы уже сегодня компенсируем затраты на инфраструктуру, а в будущем, с 2018 года, мы подумываем компенсировать также капитальные затраты", — сказал Воробьев в ходе общения с сыроварами Подмосковья на фестивале сыра в "Истре".

По его словам, власти региона заинтересованы в развитии агротуризма, и те, кто специализируется на этом, могут рассчитывать на их поддержку.

"Какая и сколько она будет — мы должны обсудить, но то, что это востребовано в определенных районах, это очевидно", — заявил губернатор.