В Подмосковье установят указатели на трех языках к ЧМ-2018

МОСКВА, 3 авг — РИА Недвижимость. Знаки пешей навигации и указатели к туристическим объектам Подмосковья на русском, английском и китайском языках установят в регионе к Чемпионату мира по футболу 2018 года, сообщила министр культуры Московской области Оксана Косарева на пресс-конференции, прошедшей в четверг на площадке МИА "Россия сегодня".

"Мы приступили к установке указателей пешеходной навигации, чтобы приезжающие в города региона на любом транспорте – электричке, автобусе, личном автомобиле – могли ориентироваться по нашим историческим центрам, воспользоваться всей инфраструктурой. Указатели будут установлены на трех языках: русском, английском, китайском", – сказала Косарева.

Она напомнила, что в 2013 году Подмосковье стало пилотным регионом, где начали установку билингвальных дорожных указателей к туристическим объектам на русском и английском языках. Тогда было установлено 1,1 тысячи знаков.

По словам министра, в самых популярных у туристов городах Московской области будут установлены от 20 до 100 знаков пешей навигации на трех языках. В проект вошли Сергиев Посад, Коломна, Дмитров, Истра и Клин.

Чемпионат мира по футболу пройдет в России с 14 июня по 15 июля 2018 года. Открытие и финал игр FIFA состоятся на стадионе "Лужники" в Москве. Подмосковье готовит для участников и гостей чемпионата тренировочные площадки и гостиницы.