Подъезды жилых домов в Химках украсят изображения животных и цветов

МОСКВА, 2 авг — РИА Новости. Жители подмосковных Химок смогут увидеть изображения животных на стенах своих подъездов, в городском округе до конца года планируют отремонтировать 785 подъездов, говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

"Подъезды жилых домов в Химках украсят изображения животных, цветов, а также брендированной надписью "Химки". Работы будут проведены в рамках губернаторской программы софинансирования "Мой подъезд". Кроме этого, возле входных дверей, по пожеланиям жителей муниципалитета, могут быть установлены крючки для тяжелых сумок, а границы ступенек лестниц покрыты специальной фосфорной краской на случай временного отключения электроэнергии", — говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, в настоящее время работы проведены в более чем ста подъездах, до первого сентября ремонт завершится уже в 300 подъездах. Всего в городском округе по программе "Мой подъезд" в этом году отремонтируют 785 подъездов.

Помимо нанесения рисунков предлагается разукрасить яркими цветами почтовые ящики, установить крючки для сумок и урны для рекламного мусора, окрасить лестницы фосфорной краской, чтобы при временном отсутствии освещения жителям было комфортно передвигаться по подъезду. Обязательным элементом стала электронная информационная панель, которая будет установлена в каждом подъезде, ремонтируемом по программе губернатора.

В настоящее время работы полностью завершены в более чем ста подъездах, до первого сентября отремонтируют еще 200. К первому декабря количество обновленных подъездов составит уже 600. Всего по программе "Мой подъезд" в этом году в городском округе будет отремонтировано 785 подъездов.

Для участия в проекте жителям необходимо провести общее собраний собственников помещений и принять решение о софинансировании работ.