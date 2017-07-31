Онкобольные из Подмосковья смогут лечиться в Санкт-Петербурге

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев обсудил возможность лечения больных с онкологическими диагнозами из Подмосковья в Санкт-Петербургском Центре протонной лучевой терапии, сообщается на странице главы региона в Instagram.
"Осмотрел Центр протонной лучевой терапии в Петербурге вместе с главой ЛДЦ МИБС (лечебно-диагностический центр Международного института биологических систем — ред.) Аркадием Столпнером. Обсудили возможность направлять сюда на лечение жителей Московской области. Центр с самым современным оборудованием откроется в конце этого года и будет принимать до 800 онкобольных", — говорится на личной странице Воробьева.
Старт работы Центра протонной лучевой терапии намечен на четвертый квартал 2017 года, сообщается на сайте центра.