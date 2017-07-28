Открыто рабочее движение по "международным" мостам на Шереметьевском шоссе

МОСКВА, 28 июля — РИА Новости. Открыто рабочее движение по "международным" мостам через реку Клязьма на Шереметьевском шоссе в Химках, сообщается в пресс-релизе министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Специалисты подрядной организации на 4 месяца раньше завершили реконструкцию двух параллельных мостов через реку Клязьма на Шереметьевском (Международном) шоссе в городском округе Химки. "В рамках контрактных обязательств реконструкция мостов должна была закончиться в конце текущего года. Подрядчик выполнил весь объем работ раньше запланированного срока. Объект реализован за счет средств дорожного фонда Московской области", — сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Игорь Тресков, слова которого приводятся в сообщении.

Два параллельных мостовых сооружения находятся на Шереметьевском шоссе, соединяющим международный аэропорт "Шереметьево"с федеральной трассой М-11. "Подрядчик выполнил демонтаж старых параллельных мостов и строительство новых, а также реконструкцию подходов к сооружениям. Протяженность участка с мостами составляет 207 метров. Протяженность каждого двухполосного сооружения — 82,5 метра. Скорость движения — 100 километров в час. Пропускная способность — свыше 40 тысяч автомобилей в сутки", — цитируются в материале слова исполняющего обязанности директора ГКУ Московской области "Дирекция дорожного строительства" Владимира Локтева.

Так называемые "международные мосты" построены в 60-х годах прошлого века. При оценке состояния мостовых сооружений были выявлены дефекты гидроизоляции, металлических элементов конструкции и дорожного покрытия. На основании анализа и с учетом высокой транспортной значимости данных сооружений было принято решение о проведении реконструкции, отмечается в пресс-релизе Минстройкомплекса региона. Генподрядчиком выступило АО "Сибагропромстрой", стоимость реконструкции составила 274 миллиона рублей.