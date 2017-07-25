В Электростали проведут ярмарку "Товары регионов России"

МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Торгово-промышленной палата Электростали организовала ярмарку "Товары регионов России", которая состоится с 28 по 30 июля, держатели специальной социальной лимитированной карты получат скидки на многие покупки, говорится в сообщении пресс-службы министерства потребительского рынка и услуг Московской области.

"Ярмарка "Товары регионов России" не просто тематическая, а еще и социальная. Организатор ярмарки — союз Торгово-промышленной палаты города Электросталь — уже заказал специальные социальные карты, которые будут переданы в реабилитационный центр "Доверие", а также малообеспеченным гражданам, многодетным семьям, семьям с особенными детьми и другим льготным категориям наших жителей", — приводятся в сообщении слова министра потребительского рынка и услуг региона Владимира Посаженникова.

Он отметил, что в дни работы ярмарки держатели специальной социальной лимитированной карты получат скидки на многие покупки.

По его словам, ярмарка представит широкой ассортимент продуктов питания и товаров народного потребления со всей России. На мероприятии запланирована масштабная культурно-развлекательная программа, например, шоу мастеров "Веселое время", творческие мастер-классы, развлекательные и костюмированные программы для взрослых и детей.