Абонементы на подмосковные электрички подешевели

МОСКВА, 24 июл — РИА Новости. Цена абонемента "Рабочего дня" по маршруту Москва — Мытищи на 42 поездки снизилась до 1180 рублей, сообщает телеканал "360" со ссылкой на Комитет по ценам и тарифам Московской области. Напомним, по абонементу цена одной поездки — 28 рублей, а без абонемента — 66 рублей. Таким образом, экономия составит 57,4%.

Также вместе с абонементом "Рабочего дня" можно купить билеты "Ежедневно", "На количество поездок", "Выходного дня", а также специальные абонементы "Большая Москва", "Мегаполис+" и "Город рядом".